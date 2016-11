Umbau von unten

PZ-16-47-08b.jpg {"PZ-16-47-08b.jpg" : "Zeichen der Hoffnung? Gefällte Eichen empörten die Bürger."}

Die russischen Bürger gelten zu Unrecht als passiv und apolitisch. Graswurzelbewegungen entwickeln sich im ganzen Land

Am Anfang ging es um gefällte Eichen. Sie hatten alles überdauert: die Russische Revolution, den Zweiten Weltkrieg, die Wende. Ein seltenes Symbol der Beständigkeit in der russischen Geschichte, die so reich an Brüchen ist. Doch die Moskauer Baupolitik brachte sie zu Fall. In nur einer Nacht. „Wer fällt schon Bäume in der Nacht?“, schnaubt Dmitrij Bojnow. „Doch nur Verbrecher!“



Die Aktivisten rund um Bojnow, einen Mittvierziger im dunklen Parka, haben 6.000 Unterschriften gesammelt. Sie wollten die alten Bäume im Dubki-Park im Norden Moskaus erhalten. Vergebens. Baulärm dröhnt, ein Kran schwebt über dem Gerüst. Im Internet werden die „Wohnungen mit Ausblick“ bereits angepriesen, die hier bis 2018 entstehen sollen.



Von Politik wollten die Bürger, die sich zum Schutz des Parks versammelten, zunächst überhaupt nichts wissen. Doch je aktiver sie wurden, desto stärker bekamen sie die harte Hand des Staates zu spüren. Sicherheitsleute und die Polizei lösten die Proteste brutal auf. Zugleich drangen die Aktivisten immer tiefer in das korrupte Netz der Moskauer Baupolitik ein. Mittlerweile hat sich schon „Transparency International“ mit dem Bauprojekt beschäftigt.



Was als apolitischer Protest beginnt, wird im repressiven Umfeld zunehmend politisiert, glaubt Jewgenija Tschirikowa. „Die Aktivisten merken, wie wichtig unabhängige Institutionen wie Gerichte und Wahlen sind, um ihre Rechte zu verteidigen“, so Tschirikowa, die die Plattform „activatica.org“ leitet. „Sie hören auf, an die Propaganda zu glauben, weil sie selbst Opfer der Propaganda werden.“ In den staatsnahen Medien wurden die Aktivisten schon als nationale Verräter verleumdet.



Da Russland in einer Wirtschaftskrise steckt, werden Proteste dieser Art zunehmen, glauben Experten – unter ihnen die Politologin Jekaterina Schulmann. Ihre These: Weil der russische Staat sich künftig verstärkt über die Steuern der Bürger finanzieren werde, statt über Rohstoffeinnahmen, würden die Bürger auch mehr Bewusstsein für den Staat entwickeln. Und bürgerliche Rechte – wie das auf Protest – stärker einfordern.



Der Widerstand entlädt sich nicht gegen Präsident Wladimir Putin wie bei den Winterprotesten 2011/12. Sondern in lokalen Aktionen, Demos und Streiks. Wie vor einem Jahr, als Lastwagenfahrer landesweit gegen hohe Mautgebühren protestierten. Oder im Sommer, als Bauern in Südrussland mit einem Protestmarsch bis nach Moskau drohten, um staatsnahe Agrarholdings zu stoppen.



Auch Grigorij Sergejews Tätigkeit ist Ausdruck des Wandels. Seine Organisation sucht nach Vermissten. Etwa 30 Meldungen bekommt er täglich, allein aus dem Moskauer Gebiet. „Am Abend machen sich die Angehörigen besonders viele Sorgen, wenn die Kinder nicht nach Hause kommen“, erklärt Sergejew.



Begonnen hat alles vor sechs Jahren. Damals war ein Mädchen namens Liza verschwunden, der Suchaufruf wurde über die sozialen Medien verbreitet. Sergejew durchkämmte mit hunderten anderen Freiwilligen die Wälder im Moskauer Umland, um Liza zu finden. Als sie sie am zehnten Tag entdeckten, war sie bereits erfroren.



Dass sich keine der offiziellen Stellen für die Suche zuständig fühlte, hatte Sergejew damals geschockt. So begann er selbst, Suchtrupps zu organisieren. Seine Organisation „Liza Alert“ arbeitet heute russlandweit und kooperiert mit der Polizei und den Ministerien. Die Regierung hat sogar den Aufbau eines Suchzentrums in ihr Programm aufgenommen. So hat Sergejew den russischen Staat – zumindest ein wenig – verändert.



Sind die Graswurzelbewegungen also ein Weg, den Staat von unten umzubauen? Die russische Schriftstellerin Olga Sedakowa sieht in Projekten wie „Liza Alert“ einen Wandel, um sich vom Versorgungsstaat zu emanzipieren. „Immerhin ist es viel bedeutender, wenn jemand ein Kind ohne die Hilfe des Staates rettet, als einfach nur mit einem Plakat auf die Straße zu gehen.“



Im Moskauer Dubki-Park kämpfen die Aktivisten derweil weiter. Denn inzwischen geht es nicht mehr nur um die Bäume, sondern um den Widerstand gegen die Moskauer Baupolitik. Nach dem Widmungsplan dürfte hier überhaupt nur eine Schule oder ein Kindergarten gebaut werden, und nicht der geplante private Komplex mit mehr als 300 Wohneinheiten. Mit ihrer Klage sind sie bisher in allen Instanzen gescheitert. Doch sie haben sich mit anderen Umwelt­demonstranten verbündet. „Wenn uns die Politik ignoriert, dann werden wir einfach immer aktiver werden“, sagt die 62-jährig Natalja. „Und immer mehr!“





Text: Simone Brunner (n-ost), Foto: AOZ