Das gallische Dorf im Donezbecken

PZ-16-41-08a.jpg {"PZ-16-41-08a.jpg" : "Feiern in Gelb und Blau: Kramatorsk im Mai 2015"}

Die ostukrainische Stadt Kramatorsk liegt rund 80 Kilometer von der Frontlinie entfernt. Sie gilt als neues Bollwerk des proukrainischen Patriotismus

Drei Monate war Kramatorsk unter Kontrolle der prorussischen Separatisten. Im Sommer 2014 eroberte die ukrainische Armee die Stadt im Donezbecken zurück. Seitdem hat sie sich zu einer Festung in den ukrainischen Nationalfarben Blau und Gelb gewandelt. Wo früher Lenin über das Zentrum wachte, weht heute eine ukrainische Fahne. „Ruhm der Ukraine!“, der Schlachtruf der Maidan-Aktivisten, ist in blau-gelben Lettern auf den Boden gemalt. Plakate preisen die Heldentaten der ukrainischen Armee.



Artem Vivdich steht für den Wandel. Der 26-Jährige kümmerte sich früher wenig um Politik. „Du musst Verantwortung dafür übernehmen, was um dich herum passiert“, sagte er sich erst, als der Krieg vor seiner Haustür ausbrach. „Keine Schlacht wird den Krieg beenden“, davon ist Vivdich heute überzeugt. Kein Friedensplan und auch keine Waffen, die Kiew zuletzt von Berlin forderte – sondern Kindergärten, Sportplätze und Selbstverwaltung.



Seit einem Jahr leitet Vivdich das „Büro für Reformen im Donezker Oblast“, ein Projekt der Deutschen Gesellschaft für Inter­­­­nationale Zusammenarbeit (GIZ) und des ukrainischen Regionalministeriums. Vivdich will die Menschen in die Stadtpolitik einbinden. Zwei Spielplätze, ein Sportplatz und ein Skatepark werden demnächst auf Wunsch der Bürger gebaut. Nicht viel, aber zumindest ein Anfang für eine von Krisen, Krieg und Korruption gebeutelte Kleinstadt.



Gerade mit dem Krieg ist Kramatorsk aus seinem Provinzschlaf erwacht. Jewgen Wilinsky empfängt Besucher im vierten Stock des Rathauses. Kein Schild weist am Eingang darauf hin, dass hier seit fast zwei Jahren auch die ukrainische Bezirks­verwaltung sitzt. Mit dem Krieg ist die Verwaltung des Donezker Bezirks – oder zumindest das, was noch unter ukrainischer Kontrolle ist – vom separatistisch kontrollierten Donezk nach Kramatorsk gezogen. Auch das Hauptquartier der ukrainischen „Anti-Terror-Operation“, wie der Krieg heißt, befindet sich in Kramatorsk. Seit einem Jahr ist Wilinsky als Vize-Gouverneur für Infrastruktur zuständig. Sein Handy und sein Festnetztelefon klingen im Akkord.



Der gebürtige Kiewer scheut keine großen Vergleiche. Immerhin liege Kramatorsk an der Nahtstelle des Konflikts, keine 80 Kilometer von der Front. Hunderte reisen täglich aus den Separatistengebieten auf das ukrainisch kontrollierte Gebiet, um ihre Pensionen zu beziehen oder Lebensmittel zu kaufen. Infrastrukturprojekte in Höhe von sechs Milliarden Hrywnja (rund 200 Millionen Euro), kofinanziert von internationalen Geldgebern, sollen die Region zu einem „Schaufenster einer erfolgreichen Ukraine“ machen, so Wilinsky. Zum West-Berlin des Donbass.



Kramatorsk lässt indes keine Gelegenheit aus, dem neuen Patriotismus zu huldigen. Am 5. Juli gab die ukrainische Songcontest-Gewinnerin Jamala ein Freiluftkonzert – an dem neuen Feiertag wird die „Befreiung“ der Stadt gefeiert, also die Flucht der prorussischen Separatisten vor der ukrainischen Armee. Im Stadtmuseum wird in Ausstellungen die europäische Geschichte des Donbass beschworen. Und wer das Internet im Bahnhof nutzen will, muss nicht nur den allgemeinen Geschäftsbedingungen, sondern auch der „Einheit der Ukraine“ zustimmen.



Bücher gegen Separatismus

„Ein Leben für das Lesen von Büchern“, steht auf Ukrainisch an einer Hauswand im Zentrum. Es ist ein Zitat des ukrainischen Dichters und sowjetischen Dissi­denten Wassyl Stus, der der Straße jetzt den Namen gibt. Früher hieß sie „Sozialistenstraße“, aber mit den Gesetzen zur „Entkommunisierung“, die zuletzt vom Parlament beschlossen wurden, sind auch in Kramatorsk sowjetische Straßennamen verschwunden.



Katja und David haben das Graffiti gemalt. Die beiden Schüler verbringen jede freie Minute im Jugendzentrum „Wilna Chata“ (zu Deutsch: „Hütte der Freiheit“). Ein helles Lokal, Kicker­tisch, Sitzkissen und Bücherregale. Jugendliche treffen sich zu Diskussionen, Lesungen und Kursen. Als der Krieg in den Donbass kam, haben sich junge Freiwillige versammelt, um durch Beschuss zerstörte Häuser wieder aufzubauen. „Aber wir wollten nicht nur die Häuser, sondern auch die Gesellschaft reparieren“, erzählt der Gründer des Jugendzentrums Kolja Dorohow. Zuletzt hat der Dichter Serhij Zhadan, eine ukrainische Ikone, einige Kisten mit ukrainischen Büchern mitgebracht. Soft Power gegen den Separatismus.



Doch nicht alle Gräben des Konflikts konnten mit Patriotismus zugeschüttet werden: Die Schmierereien an Häuserwänden – für die „Donezker Volks­republik“ oder „gegen die Faschisten von Kiew“ – wirken zwar eher wie ein Lausbubenstreich. Zudem habe die Zustimmung zur Ukraine und zur EU „gerade in den östlichen Landesteilen“ der ukrainisch kontrollierten Gebiete zugenommen, schreibt die Stiftung für Wissenschaft und Politik (SWP) in einem Dossier. Einige Bürger von Kramatorsk haben dennoch gegen die neuen Straßennamen geklagt. Und dass das Jugend­zentrum von einer west­ukrainischen Stiftung finanziert wird, hat ihm zuletzt nicht nur Freunde in der Stadt gebracht.



Kramatorsk galt bis zuletzt ­wegen seiner hohen Kriminalität als das „Chicago der Ukraine“. Ob es allerdings zum West-Berlin des Donbass taugt, wie die Aktivisten hoffen, wird sich noch zeigen.





Text: Simone Brunner, n-ost, Foto: Konstantin Brizhnichenko/CC BY-SA 4.0