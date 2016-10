„Pseudo-barocke Frankenstein-Architektur“

PZ-16-41-08b.jpg {"PZ-16-41-08b.jpg" : "Im Stadtzentrum stehen viele neue Statuen. "}

Im Dezember könnte Mazedonien eine neue Regierung bekommen. Für das Stadtbild von Skopje käme der Wechsel aber laut Architekturprofessor Miroslav Grčev zu spät

Barock anmutende Gebäude und erneuerte Fassaden, Denkmäler, Brücken und Skulpturen: Das Bauprojekt „Skopje 2014“ sollte dafür sorgen, dass sich die Identität Mazedoniens im Stadtbild widerspiegelt. Begonnen hat es der ehemalige Ministerpräsidenten Nikola Gruevski mit der nationalkonservativen Regierungspartei VMRO-DPMNE bereits 2010. Nach aktuellem Stand kostet es umgerechnet über 643 Millionen Euro – und hat schon jetzt viel Schaden angerichtet, findet der Illustrator und Architekturprofessor Miroslav Grčev.





Sie haben in den neunziger Jahren die heutige mazedonische Flagge entworfen, eines der repräsentativsten Symbole eines Landes. Wie repräsentiert das Projekt „Skopje 2014“ Maze­donien?

„Skopje 2014“ ist wie ein Text in einer Sprache, die nicht das Geringste mit dem Mazedonischen gemeinsam hat. Die Regierungspartei tut lediglich so, als ob dieser Text in mazedonischer Sprache sei. Diese pseudo-barocke, antike Frankenstein-Architektur, die in Skopje seit sechs Jahren entsteht, repräsentiert nichts als die Regierungspartei. Sie ist ein grotesker Witz eines totalitären Regimes. Für mich ist das Faschismus in einem neuen Gewand.



Worin sehen Sie den Faschismus?

Niemand würde das Wort Faschismus heute in den Mund nehmen. Doch die Ideologie der Regierungspartei funktioniert genau nach seinem Prinzip: Ihr Kern ist die Wiedergeburt der mazedonischen Nation und der mazedonischen Ethnie. Die Macht liegt weder bei den Institutionen, dem Parlament noch den Gerichten, sondern in den informellen Apparaten der Partei, wie der geheimen Polizei­mafia. Das ist eine klassische faschistische Formel.



Inwiefern?

Der inkompetente Kitsch aus Denkmälern und Skulp­turen, der uns die mazedonische Geschichte in Skopje in Stein gemeißelt zeigen soll, ist ein Spiegel dieser Politik. Mussolini, Erdoğan, unser ehemaliger Ministerpräsident Nikola Gruevski – sie alle sind demokratisch an die Macht gekommen. Dann beschworen sie eine Krise herauf, wie die Identitätskrise in Mazedonien. Und bläuten den Menschen ein, dass sie diese nur durchstehen, wenn sie als Nation zusammenhalten. Und prompt sind wir bei Fremdenfeindlichkeit und Nationalismus angelangt.







Wie bewältigt die Regierung die Identitätskrise Mazedoniens mit „Skopje 2014“?

Überhaupt nicht. Die mazedonische Geschichte ist ein dunkler, leerer Ort. Die Regierung setzt ihren neugeschaffenen Mythos, wir stammten von Alexander dem Großen ab, an genau diesen Ort. Und im Zentrum von Skopje wird sein Denkmal mitten auf den Hauptplatz gestellt. Drumherum kommen immer mehr pseudo-barocke Gebäude und Fassaden mit Säulen und Verzierungen hinzu. Heute hört man auf dem Hauptplatz sogar klassische Musik von Bach und Mozart.



Sie waren von Anfang an ein Gegner der amtierenden Regierung und zeigen es auch in der Öffentlichkeit. Wie reagieren die Menschen darauf?

Am Anfang war es, als würde ich die Apokalypse vorhersagen. Niemand nahm mich ernst. Auch die Regierung nicht. Ich war der Erste, der seine Stimme erhob, als Gruevski 2006 an die Macht kam. Ich sah, wie er selbst einen Stift in die Hand nahm und auf den Stadtplan von Skopje, den meine Kollegen und ich seit 1996 entworfen hatten, seine Ideologie kritzelte. In den Medien wurde ich als verrückter Architekturprofessor angesehen, und meine Person, meine Äußerungen und meine Werke wurden ständig diffamiert. Ich war der Ver­räter der Nation. Heute schreibe ich in einer Kolumne für die Tages­zeitung „Sloboden Pecat“ („Freie Presse“, Anm. der Red.), was ich der Regierung zu sagen habe. Sie wird viel gelesen.



Am 11. Dezember sind Neuwahlen. Wie geht es mit „Skopje 2014“ weiter, falls Gruevskis Partei keine Mehrheit mehr erlangt?

Das Projekt würde sofort gestoppt. Ich habe zwar einen Masterplan im Kopf, wie dieser Prozess der Reinigung aus­sehen könnte. Aber ich bin kein Optimist. Wir hatten hier eine klitzekleine, aber wertvolle Kultur, die in nur einem halben Jahrhundert entstanden ist. Und welche Partei auch an die Macht kommt, es bleiben kaum Spuren von ihr übrig. „Skopje 2014“ betrifft nicht nur öffentliche Plätze und Gebäude, sondern auch die Schulbildung, das Geschichtsbuch, die Hochschulen. Zehn Jahre Zerstörung sind wirk­samer als alles, was davor war. Und wir haben es geschehen lassen.

Interview: Katharina Haak, n-ost, Fotos: Rašo/CC BY-SA 3.0